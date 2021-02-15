Кабмин ФРГ заявил Бундестагу, что его право на сведения по Навальному "имеет границы"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Германии, а именно сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и его региональных подразделений (ЛКА), охраняли Алексея Навального в течение всего времени его пребывания на территории страны. Об этом говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ), предоставленном в понедельник ТАСС.

"Навальный с момента приземления в Германии и до своего отъезда находился под охраной. С 22 августа до 31 августа 2020 года она осуществлялась силами службы охраны Федерального ведомства по уголовным делам. Впоследствии ее обеспечение взяли на себя соответствующие земельные ведомства по уголовным делам (ЛКА)", - говорится в документе.

В кабмине ФРГ заявили, что не могут ответить на запросы касательно, в частности, отпечатков пальцев на бутылке с водой, на которой якобы были обнаружены следы "Новичка", или на других объектах, поскольку речь в этом случае идет "о важной с точки зрения безопасности информации". Касательно вопроса о том, какая структура установила следы отравляющего вещества на бутылке с водой или других предметах, правительство ФРГ ответило, что "право парламента на предоставление информации имеет границы, если предоставление имеющих секретность сведений может представлять угрозу для государства". Власти Германии также заявили, что не могут предоставить и все сведения относительно запросов о правовой помощи по Навальному со стороны России.

В ответе кабмина говорится, что эксперты ОЗХО взяли "биомедицинские пробы Алексея Навального, поскольку только они позволяют полностью проследить всю линию доказательств". Следы яда, якобы обнаруженные в крови Навального и на бутылке с водой, идентичны, заявили в правительстве.

В Берлине также сообщили, что вместе с Навальным в Германию из Омска прибыли его супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. В то же время в кабмине утверждают, что "правительству ничего не известно о посещениях [Навального сотрудницей признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Марией] Певчих" .