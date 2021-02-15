Суд в Харькове не удовлетворил жалобу о переименовании проспекта в честь маршала Жукова

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Второй апелляционный административный суд в Харькове не удовлетворил жалобу горсовета по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом говорится в постановлении суда, оглашенном в понедельник.

"Суд постановил апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения", - цитирует решение суда местный ресурс "Общественное. Харьков".

Суд объявил резолютивную часть, полный текст составят до 25 февраля. Решение вступило в силу с момента объявления и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней.

В мае 2016 года губернатор Харьковской области Игорь Райнин в рамках декоммунизации подписал распоряжение о переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов - прим. ТАСС). 19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный Харьковской организацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской областной националистической организацией "Свобода" и радикальной партией "Демократична Сокира", и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. 26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Григоренко и присвоение ему имени маршала Жукова. Партия "Свобода" подала иск с требованием отменить и это решение. Харьковский горсовет подал апелляцию, которую Второй апелляционный административный суд 15 февраля 2021 года не удовлетворил.