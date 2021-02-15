Иран уведомил МАГАТЭ о готовности изменить порядок проверок на ядерных объектах

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об исполнении в установленные сроки решения его парламента о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объектах. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на постоянного представителя Ирана при международных организациях в Вене Казема Гариба Абади.

"Акт парламента будет исполнен в установленное время (23 февраля), сегодня МАГАТЭ было проинформировано [об этом] для обеспечения плавного перехода к новому курсу в установленные сроки", - написал дипломат в Twitter.

В 2020 году иранский парламент дал правительству два месяца (до 21 февраля) для отказа от выполнения дополнительного протокола (обеспечивает доступ наблюдателей на ядерные объекты) с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. 15 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке. По его словам, оно будет реализовано 21 февраля в течение одного дня в случае неисполнения участниками ядерной сделки своих обязательств.