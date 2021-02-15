Россия готова поставить Хорватии вакцину от коронавируса

ЗАГРЕБ, 15 февраля. /ТАСС/. Россия готова осуществить поставки вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в Хорватию. Об этом сообщил в понедельник журналистам премьер-министр республики Андрей Пленкович.

"Россия готова доставить в Хорватию вакцину "Спутник V", - приводит слова Пленковича национальное телевидение HRT. - [В настоящее время] Хорватским агентством лекарственных средств идет рассмотрение того, что можно сделать с юридической точки зрения, соблюдая законодательство ЕС".

"Когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит ["Спутник V" в ЕС], можно будет использовать эту вакцину в Хорватии, - подчеркнул премьер-министр. - Мы только должны быть уверены [в препарате] с точки зрения общественного здравоохранения".

Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В общей сложности власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число инфицированных коронавирусом в Хорватии с начала распространения инфекции достигло 237 725.