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Протесты сторонников Трампа в США

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Конгресса США

По мнению спикера Палаты представителей, необходимо выделить дополнительные средства для охраны законодателей и здания Конгресса

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в понедельник о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков 6 января на территории Капитолия.

"Исходя из [выводов] процесса импичмента, ясно, что мы должны выяснить правду о произошедшем. Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября [2001 года] для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года", - отмечается в распространенном заявлении Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост.

По мнению спикера, необходимо выделить дополнительные средства для охраны законодателей и здания Конгресса.

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