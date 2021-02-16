Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Конгресса США

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в понедельник о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков 6 января на территории Капитолия.

"Исходя из [выводов] процесса импичмента, ясно, что мы должны выяснить правду о произошедшем. Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября [2001 года] для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года", - отмечается в распространенном заявлении Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост.

По мнению спикера, необходимо выделить дополнительные средства для охраны законодателей и здания Конгресса.