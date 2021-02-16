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При ракетном обстреле в Эрбиле погиб один человек

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйн Маротто сообщил, что еще шестеро пострадали

ТАСС, 16 февраля. По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела, которому подвергся район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где находится американская военная база. Об этом на своей странице в Twitter сообщил во вторник официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Один гражданский служащий убит, пятеро гражданских служащих получили ранения, еще один солдат Вооруженных сил США пострадал", - написал Маротто. Другие подробности пока не приводятся.

Район аэропорта Эрбиля подвергся ракетному обстрелу в понедельник вечером. Как сообщил телеканал Al Arabiya, было выпущено не менее трех ракет.

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