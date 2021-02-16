При ракетном обстреле в Эрбиле погиб один человек

ТАСС, 16 февраля. По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела, которому подвергся район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где находится американская военная база. Об этом на своей странице в Twitter сообщил во вторник официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Один гражданский служащий убит, пятеро гражданских служащих получили ранения, еще один солдат Вооруженных сил США пострадал", - написал Маротто. Другие подробности пока не приводятся.

Район аэропорта Эрбиля подвергся ракетному обстрелу в понедельник вечером. Как сообщил телеканал Al Arabiya, было выпущено не менее трех ракет.