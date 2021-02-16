Сирия предупредила Израиль о последствиях ракетных атак

БЕЙРУТ, 16 февраля. /ТАСС/. МИД Сирии осуждает нападение израильских ВВС на окрестности Дамаска, в ходе которого были нанесены ракетные удары по наземным целям. Об этом, как сообщило агентство SANA, говорится в послании внешнеполитического ведомства республики, направленном в понедельник в Совет Безопасности ООН.

"Сирия предупреждает Израиль об опасных последствиях непрекращающихся агрессивных действий, которые ставят под угрозу региональную стабильность", - отмечается в документе. В Дамаске обращают внимание на то, что израильские атаки нарушают резолюцию 350 СБ ООН от 1974 года и соглашение о разъединении сирийских и израильских войск на Голанских высотах.

"Израилю своими ударами не удастся спасти террористические формирования от неминуемого разгрома сирийскими войсками", - указывается в заявлении. Сирийский МИД призывает Совбез ООН "осознать свою ответственность за сохранение мира на Ближнем Востоке и принять решительные меры, которые бы положили конец агрессивным вылазкам со стороны Израиля".

Ранее газета Al-Watan сообщила со ссылкой на источник в командовании ВС Сирии, что "противник наносил удары по трем военным складам к югу от Дамаска". Израильские ВВС выпускали ракеты из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами, которые расположены в 40 км от города, и со стороны Северной Галилеи. По данным телеканала Al Arabiya, в результате израильского нападения погибли девять бойцов проиранских вооруженных отрядов, воюющих на стороне сирийской армии.

23 января МИД Сирии направил послание в Совбез ООН, в котором указывалось, что ВВС Израиля в прошлом году свыше 50 раз совершали атаки на Сирию. "Эти преступные действия, от которых пострадало мирное население, представляют собой грубое нарушение международной законности и прав человека", - отмечалось в документе.