Харрис провела переговоры с Макроном

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис обсудила по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также решение конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент США выразила приверженность укреплению двусторонних связей и активизации трансатлантического союза. Стороны согласились с необходимостью тесного взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе в борьбе с пандемией коронавируса, по вопросам изменения климата, поддержки демократии у себя и по всему миру, - отмечается в тексте. - Собеседники также обсудили многочисленные региональные вызовы, включая [ситуации] на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые требуют совместного решения".

Харрис также обратила внимание на вклад Франции в рамках проекта марсохода Perseverance, отмечает пресс-служба.

Президент США Джо Байден проводил телефонный разговор с Макроном 24 января. Лидеры тогда договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью борьбы с пандемией коронавируса.