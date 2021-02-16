Лидер турок-киприотов заявил, что его община не согласна жить "под греческим игом"

НИКОСИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил в понедельник, что турки-киприоты никогда не откажутся от своего суверенитета, так как не собираются жить под "греческим игом". Об ужесточении риторики лидера турок-киприотов в адрес греко-кипрской стороны перед саммитом по кипрскому урегулированию, который собирается провести генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает газета Kibris.

"Сохранение статуса Турции как державы-гаранта, присутствие турецких войск на Кипре, наш суверенитет и политическое равенство - это наша красная черта, и мы никогда их [этих условий] не разделим. Потому что отрешиться от них - это значит, оказаться под греческим игом", - цитирует издание Татара.

Лидер непризнанного государства дал понять, что поводом для его заявления стали слова постоянного представителя Кипра в ООН Андреаса Мавроянниса, который пояснил, что греко-кипрская сторона не может принять принцип суверенного равенства, так как это положит конец существованию Республики Кипр. Президент ТРСК в связи с этим сказал, что такая позиция постпреда доказывает, что ментальность греков-киприотов не изменилась и они считают себя единоличными владельцами острова, на котором туркам-киприотам отводится роль меньшинства.

Лидер турецкой общины также привел в пример неоднократные, по его словам, заявления лидера греков-киприотов, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, который, как утверждает Татар, якобы говорил о том, что "турки-киприоты составляют меньшинство, а меньшинства не обладают правом на суверенитет и политическое равенство". А это, по словам президента ТРСК, свидетельствует о том, что в своем походе к решению проблемы разделенного острова греко-кипрская сторона якобы действует с позиций расизма и желания доминировать.

Татар также обвинил руководство греков-киприотов в "сознательном и систематическом нагнетании напряженности" путем выдвижения неприемлемых требований, хотя, по словам лидера турок-киприотов, поддержку на международной арене нашла не только якобы изжившая себя модель федеративного устройства Кипра, но и вариант урегулирования кипрской проблемы, предлагаемый турками-киприотами. "Наше желание - это реализация модели решения, основанной на двух раздельных, суверенных и равных государствах. Несмотря на все провокации греко-кипрской стороны, наши усилия будут продолжены, и мы не отступим ни на шаг", - подчеркнул Эрсин Татар.

Подход греков-киприотов

Жесткая риторика лидера турок-киприотов накаляет и без того напряженную обстановку перед саммитом, место и сроки проведения которого становятся теперь все более неопределенными, и свидетельствует о том, что стороны продолжают придерживаться прямо противоположных позиций в отношении стартовой точки переговоров. Греки-киприоты при поддержке Афин говорят о согласии продолжать межобщинный диалог с того места, где он был остановлен в 2017 году, а также называют неприемлемым любой отход от выстраивания будущей модели острова от положений действующих резолюций СБ ООН, предусматривающих создание на Кипре двухобщинной и двузональной федерации.

В предстоящем саммите по кипрскому урегулированию собираются принять участие лидеры греческой и турецкой общин острова, главы МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, а также лично генсек ООН. Задачей сторон является согласование круга вопросов для будущих межобщинных переговоров, к которым впоследствии должны будут приступить Анастасиадис и Татар.

Точное время и место этого саммита до сих пор не определено: изначально планировалось, что он пройдет в первой неделе марта в поместье Гринтри в местечке Манхассет к востоку от Нью-Йорка. Однако на позапрошлой неделе кипрские СМИ стали сообщать о возможности переноса встречи в один из европейских городов, в частности, в Женеву, а 12 февраля Маврояннис заявил в телеэфире, что теперь речь идет уже, скорее, об апреле, нежели о марте.

В последний раз саммит по кипрскому урегулированию собирался в формате "пять плюс один" в 2017 году в Кран-Монтане. Однако тогда встреча завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрскому урегулированию не возобновлялись.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.