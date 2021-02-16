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В США заявили, что поддержат усилия по расследованию обстрела американской базы в Ираке

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Вашингтоне возмущены этим нападением

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержат все усилия по расследованию обстоятельств ракетного обстрела американской базы в Иракском Курдистане и привлечению виновных к ответственности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, в Вашингтоне возмущены этим нападением. "Я связался с [главой] регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани, чтобы обсудить инцидент и заверить его в нашей поддержке всех усилий по расследованию и привлечению к ответственности виновных", - отмечается в тексте заявления.

Как сообщил ранее официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате обстрела района аэропорта Эрбиля, где находится военная база Соединенных Штатов, погиб один гражданский служащий, еще один военнослужащий США и несколько американских специалистов пострадали.

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СШАИракБлинкен, Энтони
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