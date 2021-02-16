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Столтенберг заявил, что НАТО готова как к столкновению с Россией, так и к сотрудничеству

Генеральный секретарь организации отметил, что все зависит от позиции Москвы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Такую точку зрения он изложил в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Mundo.

"Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", - отметил Столтенберг, добавив, что НАТО готова "защищать своих членов". "Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости, - полагает он. - Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия".

"Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения, - уточнил генсек НАТО. - Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений".

"Они [россияне] наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах, - сказал Столтенберг. - Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно".

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
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