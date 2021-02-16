Президент Филиппин заявил, что США превращают Субик-бей в свою военную базу

ТАСС, 16 февраля. Соединенные Штаты постепенно превращают город Субик-бей в свою военную базу на Филиппинах. Об этом, как сообщила во вторник газета Manila Bulletin, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

Он подверг критике вице-президента Лени Робредо, которая, по его словам, проявляет невежество в международных делах и не реагирует на "многочисленные обиды", причиненные США Филиппинам.

"Вы не знаете о предшествующих случаях или о прецедентах, когда американцы явно строят аванпост, - цитирует газета президента. - Вы знаете о большом количестве складов, на которых Америка разместила свое оружие на Филиппинах? Вы знаете, что они постепенно превращают Субик-бей в американскую базу? Я знаю об этом, потому что мне докладывают и потому что я получил оценку ситуации от ВС Филиппин".

США располагали военной базой в Субик-бей с 1898 по 1992 год. Она числилась среди опорных пунктов Пентагона в регионе. В 1992 году американские военные были полностью выведены оттуда после народной революции, которая свергла проамериканский режим диктатора Фердинанда Маркоса. С тех пор там была создана экономическая зона, активно развивался туризм. В 2014 году, при предшественнике Дутерте, США подписали с Филиппинами новый договор, позволяющий Пентагону в течение 10 лет размещать "на временной и ротационной основе" свои военные самолеты и корабли на Филиппинах.

Президент Дутерте, который недавно потребовал от США "заплатить", если они хотят сохранить это соглашение, отчитал Робредо за "проамериканскую позицию", отмечает газета. Президента беспокоит, что его страна может оказаться под перекрестным огнем в случае начала войны из-за спора в Южно-Китайском море. "Что нам дали американцы? - цитирует его газета. - Они превращают в свой аванпост, в своих сторонников. В случае начала войны Филиппины однозначно будут в нее втянуты".