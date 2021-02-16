Украина потребовала от ООН, Европарламента, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Верховная рада призвала ООН, Европарламент, ОБСЕ, НАТО, другие международные структуры и руководство стран мира усилить давление на Россию и продолжить политику непризнания Крыма и Севастополя как субъекта РФ. Об этом говорится в заявлении, за которое во вторник проголосовали депутаты Рады.

"Осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины <...>, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в документе.

Рада призвала консолидировать международное взаимодействие "с целью восстановления территориальной целостности Украины", в том числе в рамках украинской инициативы "Крымская платформа". Помимо этого, депутаты настаивают на использовании всех возможных международных механизмов с целью немедленного освобождения всех граждан Украины, которые, по мнению Киева, незаконно удерживаются в РФ.

Крымский вопрос

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике, чтобы тема Крыма стала "адской темой для России, а не священной". Главным рычагом давления, рассчитывают в Киеве, станет запуск "Крымской платформы" - переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение полуострова в состав Украины и защиту прав его жителей, которые якобы подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Евросоюза и другими партнерами и "многие из них готовы принимать в ней активное участие". Первая встреча в рамках "Крымской платформы" запланирована на 23 августа в Киеве.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт и не подлежит обсуждению. В декабре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова "никак не может обсуждаться". В свою очередь в Крыму идею Зеленского о возвращении в состав Украины сравнили с мечтой о полетах на Луну. Так, по словам председателя государственного совета республики Владимира Константинова, "это нереальная идея, <...> это все равно, что иметь в приоритете полеты на Луну".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.