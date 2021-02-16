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В Германии заявили, что Европа "стратегически заинтересована" в диалоге с Россией

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что сейчас отношения "достигли низшей точки"

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией и считают его безальтернативным. Об этом заявил во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, обращаясь с приветственным словом к участникам виртуальной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

"Несмотря на все разногласия, Европейский союз и Германия испытывают стратегический интерес к сохранению диалога с Россией", - сказал Альтмайер, признав, тем не менее, что сейчас отношения "достигли низшей точки".

"Россия является нашим соседом и одним из основных игроков в глобальной политике", - отметил министр, подчеркнув, что "отсутствие диалога не является альтернативой".

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