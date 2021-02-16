Конституционный суд Молдавии отказался приостановить указ президента о выдвижении премьера

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отказался приостановить действие указа президента страны Майи Санду о выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба инстанции.

"КС вынес решение №20, которым отклонил ходатайство о приостановлении действия указа президента Республики Молдова №32-IX от 11 февраля 2021 года о выдвижении кандидата на должность премьер-министра", - говорится в сообщении. Рассмотрение протеста, с которым обратились в КС депутаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), назначено на 23 февраля.

ПСРМ обратилась в суд после отказа президента выдвинуть на пост премьера кандидатуры Марианы Дурлештяну, которая была предложена депутатами парламента. Согласно конституции Молдавии, президент страны выдвигает кандидатуру в премьеры после консультаций с парламентскими фракциями. Социалисты также напомнили, что ранее КС высказывался по подобному спору, обязав президента выдвигать кандидата в премьеры, предложенного сформированным парламентским большинством.

Свое решение Санду объяснила тем, что в парламентское большинство вошли депутаты с сомнительной репутацией. По ее словам, среди них есть лица, замешанные в коррупционных скандалах, и депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность.