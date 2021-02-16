ЕС может потребовать от России освободить Навального в рамках "обеспечительных мер"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Совет Европы может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Алексея Навального, который сейчас находится под стражей. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к Совету Европы.

"Не исключено, что это произойдет в ближайшее время и для этого будет использована не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма - решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента [ЕСПЧ]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "будет сделана попытка применения этой формы вне рамок конвенции ЕСПЧ и без рассмотрения дела по существу".

Он пояснил, что такая форма обычно используется судом при подаче в ЕСПЧ жалоб на выдворение из страны незаконных мигрантов и представляет собой срочный запрет на их депортацию до окончания рассмотрения жалобы в суде. При этом, отметил источник, ЕСПЧ еще никогда не требовал в качестве обеспечительной меры освободить человека, осужденного российским судом.

Как полагает собеседник агентства, выдвигать подобные требования бесперспективно и такое решение ЕСПЧ "принято к рассмотрению не будет". Он при этом не исключил, что европейская сторона продолжит искать новые способы потребовать от России освободить Навального.