Военные Мьянмы осудили массовые протесты и отказались называть захват власти переворотом

БАНГКОК, 16 февраля. /ТАСС/. Военные Мьянмы осудили проходящие в стране массовые протесты и отказались называть осуществленный 1 февраля захват власти военным переворотом. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил официальный представитель военных Зо Мин Тун.

"ВС Мьянмы были вынуждены 1 февраля взять власть в свои руки, - заявил он во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал MRTV. - Это не было военным переворотом, поскольку являлось требованием конституции, которой вооруженные силы верны". Он в очередной раз напомнил, что действия военных были вынужденной мерой, поскольку избирательная комиссия игнорировала их требование провести расследование фальсификаций на парламентских выборах. "Люди, которые примыкают к Движению гражданского неповиновения Мьянмы, должны вернуться к работе и перестать призывать госслужащих присоединиться к ним", - добавил он, осудив массовые акции протеста.

Бригадный генерал Зо Мин Тун также напомнил, что после завершения периода чрезвычайного положения "будут проведены выборы". "Победившая партия получит власть", - заверил он.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Протесты в стране продолжаются 13-й день.