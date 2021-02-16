CNN: конгрессмен-демократ подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, речь идет об ультраправом движении Proud Boys и группировке Oath Keepers. Как подчеркивает CNN, это первый гражданский иск, поданный в отношении Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками.

В исковом заявлении Томпсон, возглавляющий комитет по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США, приводит заявления, сделанные Трампом, в том числе в Twitter, в течение нескольких месяцев, предшествовавших беспорядкам. По мнению законодателя, бывший президент и его адвокат мобилизовали и готовили сторонников "к атаке" на Капитолий. При этом, как отмечает CNN, Томпсон ссылается на закон, принятый в США после Гражданской войны для борьбы с насилием со стороны ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан. Закон разрешает гражданские иски в отношении лиц, использующих "силу, запугивание или угрозы", чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности, поясняет телекомпания.

Как пишет агентство Reuters, советник Трампа Джейсон Миллер, комментируя информацию о подаче иска, отверг выдвигаемые против бывшего главы Белого дома обвинения в подстрекательстве к насилию или сговоре в этой целью.

В субботу Сенат Конгресса США оправдал республиканца Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.