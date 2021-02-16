В США заявили, что оставляют за собой право ответить на ракетную атаку в Ираке

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США выясняют, кто несет ответственность за ракетный обстрел в Ираке в районе американской базы, и оставляют за собой право на ответ. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы по-прежнему работаем с иракскими партнерами над точным определением [причастных] к этой атаке, это наш приоритет. По предварительным данным, погиб гражданский служащий, пострадали несколько представителей международной коалиции, включая одного американского военнослужащего и ряд специалистов США, - сказала она. - <...> Однако у нас сейчас нет конкретных данных [о причастных]".

"Как и всегда, президент США, администрация оставляют за собой право на ответ в надлежащее время и в надлежащей форме", - отметила Псаки.