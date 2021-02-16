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Иран сообщил МАГАТЭ о намерении ограничить доступ инспекторов с 23 февраля

По данным Bloomberg, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "предложил поехать в Иран, чтобы найти взаимоприемлемое решение, которое позволит агентству продолжать необходимую работу по верификации"

ТАСС, 16 февраля. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране, после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

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Отмечается, что Гросси "предложил поехать в Иран, чтобы найти взаимоприемлемое решение, которое позволит агентству продолжать необходимую работу по верификации".

В 2020 году иранский парламент дал правительству два месяца (до 21 февраля) для отказа от выполнения дополнительного протокола (обеспечивает доступ наблюдателей на ядерные объекты) с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. 15 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке. По его словам, оно будет реализовано 21 февраля в течение одного дня в случае неисполнения участниками ядерной сделки своих обязательств. В понедельник Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении в установленные сроки решения его парламента о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объектах.

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