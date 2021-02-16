Серия профсоюзных акций протеста прошла в Румынии

БУХАРЕСТ, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько профсоюзных манифестаций прошли во вторник в Румынии, работники различных отраслей экономики провели акции протеста в столице и других городах страны. Об этом сообщило Радио Румынии.

Сотни полицейских устроили митинг перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте. Они недовольны недостаточным, по их мнению, объемом бюджетных средств, выделяемых в этом году для фонда зарплат МВД, а также решением правительства заморозить в этом году зарплаты для работников бюджетного сектора в целом на уровне уходящего года.

Акции протеста организовали в разных городах страны работники гостинично-ресторанного бизнеса Румынии, которые требовали выплаты обещанных правительством компенсаций. В прошлом году объем деятельности в секторе был сокращен на 70% по причине принятых властями ограничительных мер из-за пандемии нового коронавируса. Ранее в ходе встречи с владельцами отелей и ресторанов министр экономики Клаудиу Нэсуй заверил, что для поддержки сектора бюджетом предусмотрена сумма в 2,5 млрд леев (€520 млн).

Перед министерством транспорта в столице около 100 железнодорожников провели митинг, в ходе которого протестовали против замораживания в этом году зарплат, которые должны были быть повышены на 30-40%, а также требовали увеличения инвестиций для модернизации железнодорожного полотна и подвижного состава.