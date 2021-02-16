В Каталонии начались беспорядки в ходе протестов из-за задержания осужденного рэпера

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Акции протеста начались во вторник в разных городах испанского автономного сообщества Каталония против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, в некоторых городах манифестации с требованиями освободить исполнителя переросли в столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками протестов. В Барселоне манифестанты стали сооружать баррикады, поджигать мотоциклы и мусорные контейнеры и бросать в полицейских различные предметы. В результате правоохранители применили пули из пенопласта. По предварительным данным, пострадала одна участница протестов.

"Инциденты в Жироне, Вике, Льейде, Барселоне и Реусе со стороны агрессивно настроенных групп, которые участвовали в различных митингах этим вечером", - уточнили в Twitter каталонские правоохранители. По их информации, в муниципалитете Вик неизвестные "нанесли ущерб полицейскому участку", в Жироне были сожжены мусорные контейнеры, участники протеста бросали камни в полицейских. Протест с требованием освободить рэпера также закончился беспорядками в Валенсии.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.