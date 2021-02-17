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Соглашение о продлении ДСНВ
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США намерены рассмотреть новые способы укрепления стратегической стабильности с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес
Госсекретарь США Энтони Блинкен AP Photo/Evan Vucci
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), и Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявил во вторник в интервью Национальному общественному радио США госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США "обеспокоены поведением России и действиями России". Тем не менее в то же самое время Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес. "Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах <...>. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией", - подчеркнул Блинкен.

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СШАРоссияБлинкен, ЭнтониСоглашение о продлении ДСНВ
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