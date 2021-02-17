Блинкен не стал отрицать прямых дипломатических контактов с Ираном

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают от Ирана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, от этого будут зависеть двусторонние дипломатические контакты. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в опубликованном во вторник интервью Национальному общественному радио США.

Его спросили, предпринимает ли Вашингтон на дипломатическом уровне шаги для возобновления контактов с Тегераном, ведутся ли уже консультации. "Президент [США Джо Байден] неоднократно заявлял о том, на каком этапе мы находимся. Посмотрим, как отреагирует на это Иран", - отметил шеф американской дипломатии.

На просьбу уточнить возможность проведения прямых контактов в будущем, госсекретарь отметил: "В какой-то момент, по-видимому, если по этому поводу будет какое-то взаимодействие, это потребует дипломатии. Это то, чем мы занимаемся".

Руководитель Госдепартамента вновь указал, что первый шаг должны сделать иранские власти. "Первым шагом будет возвращение Ирана к соблюдению [условий СВПД]. И президент Байден дал понять, что, если они это сделают, мы поступим так же. Путь к дипломатии открыт в настоящее время. Иран все еще далек от соблюдения [условий СВПД]. Так что нам нужно посмотреть, что он делает", - добавил он.

Блинкен в очередной раз заявил о необходимости нового соглашения с Ираном, которое бы охватывало различные сферы. "Если Иран вернется к соблюдению [СВПД], мы сделаем то же самое, мы должны работать над соглашением, которое больше и крепче, чем первоначальное. И нам также необходимо затронуть другие вопросы, которые не были частью изначальных переговоров, которые представляют серьезные проблемы как для нас, так и для других стран по всему миру: программа Ирана по созданию баллистических ракет, его дестабилизирующие действия во многих странах. Всем этим нужно заниматься".

Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Демократ Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД. Однако пока Вашингтон не спешит делать никаких практических шагов в этом направлении.