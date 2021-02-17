США, Франция, ФРГ, Италия и Британия осудили ракетную атаку в Ираке

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении осудили ракетный обстрел в Ираке района американской базы 15 февраля. Текст документа распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Вместе наши правительства будут поддерживать власти Ирака в их расследовании нападения с целью привлечь к ответственности виновных. Мы едины во взгляде на то, что мы не потерпим нападения на военнослужащих США и коалиции, а также их объекты", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США выясняют, кто несет ответственность за ракетный обстрел в Ираке, и оставляют за собой право на ответ.

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база США, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате обстрела погиб один гражданский служащий, еще один военнослужащий США и несколько американских специалистов пострадали.