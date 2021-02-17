США заявили, что намерены обсудить на встрече министров обороны НАТО угрозу со стороны РФ

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, однако в то же время Вашингтон рассчитывает работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес. Это утверждал во вторник на брифинге для журналистов представитель американского военного ведомства высокого ранга.

По его словам, представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны альянса, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин. "Первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны, и я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же", - пояснил он.

"Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. <...> Они используют военную силу для достижения своих целей", - утверждал другой ведущий брифинга, текст которого распространила пресс-служба Пентагона.

По его версии, США "неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность". При этом он фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. "Эта администрация уже дала понять, что мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия. Так что мы с нетерпением ждем того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе", - сказал представитель Пентагона.

Видеоконференция министров обороны НАТО пройдет в среду и четверг по закрытой связи. На повестке дня три основные темы. Во-первых, выполнять или нет соглашение США с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе из Афганистана к 1 мая всех иностранных войск. Во-вторых, обсуждение программы "НАТО - 2030" и начало разработки новой стратегической концепции альянса, где основными противниками НАТО вновь будет объявлена Россия и впервые - Китай. В-третьих, обсуждение дальнейшего повышения военных расходов стран альянса и расширение закупок новых вооружений, чего США требуют от союзников, невзирая на экономический шок от пандемии коронавируса.​​