Байден заявил, что не считает американское общество расколотым

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает, что американское общество расколото, по его мнению, граждан, в частности, объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

"Я не согласен с тем, что все говорят о разобщенности", - отметил американский лидер. "К примеру, мой план по коронавирусу поддержали 69% американцев", - добавил он. Байден пояснил, что в числе этих людей и его сторонники, и граждане, которые проголосовали на состоявшихся в ноябре 2020 года выборах за республиканца Дональда Трампа.

"Страна не является расколотой", - сказал Байден. "Она совсем не так расколота, как нам кажется", - добавил он. Вместе с тем демократ подчеркнул, что все равно намерен предпринимать усилия, чтобы сплотить американское общество.