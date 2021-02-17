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Байден заявил, что не считает американское общество расколотым

По мнению президента США, граждан, в частности, объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает, что американское общество расколото, по его мнению, граждан, в частности, объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

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"Я не согласен с тем, что все говорят о разобщенности", - отметил американский лидер. "К примеру, мой план по коронавирусу поддержали 69% американцев", - добавил он. Байден пояснил, что в числе этих людей и его сторонники, и граждане, которые проголосовали на состоявшихся в ноябре 2020 года выборах за республиканца Дональда Трампа.

"Страна не является расколотой", - сказал Байден. "Она совсем не так расколота, как нам кажется", - добавил он. Вместе с тем демократ подчеркнул, что все равно намерен предпринимать усилия, чтобы сплотить американское общество.

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