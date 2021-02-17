Байден назвал белых расистов наибольшей террористической угрозой внутри США

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Сторонники превосходства белой расы опасны для общества, а их движение представляет наибольшую террористическую угрозу внутри США. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

Сторонников превосходства белой расы и членов ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан он назвал "самыми опасными людьми в Америке". "Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке", - подчеркнул американский лидер.

"Я позабочусь о том, чтобы министерство юстиции <...> уделяло большее внимание именно этим людям, чтобы мы сосредоточились на том, как бороться с ростом движения сторонников превосходства белой расы", - добавил глава государства. Вашингтонская администрация, продолжил он, изучит влияние распространения этого движения в определенных группах населения, включая силовые структуры.

"Это проклятие нашего существования. Они были им всегда. Они на самом деле сумасшедшие, они опасные люди", - заключил президент, говоря о сторонниках превосходства белой расы.

Ранее Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом, провести всеобъемлющую оценку рисков внутреннего экстремизма в связи с беспорядками, прошедшими в Конгрессе США 6 января.

В субботу Сенат Конгресса оправдал уже бывшего президента республиканца Дональда Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.

Финансирование полиции

Байден считает, что следует не сокращать финансирование полиции, а наращивать его, чтобы обеспечить общество заслуживающими доверия и профессиональными правоохранителями.

"Первое, что я хочу сказать - мы не лишаем полицию финансирования, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из собеседников. - Мы наоборот должны вложить больше денег в эту работу, чтобы у нашего общества была заслуживающая доверия полиция".

Байден добавил, что намерен предпринять и другие шаги с тем, чтобы предотвратить повторение инцидентов, подобных гибели Джорджа Флойда, в частности, провести законодательство, которое зафиксирует права и обязанности полицейских, и усовершенствовать работу пенитенциарной системы. "Никто не должен сидеть в тюрьме за употребление наркотиков, он должен отправляться на реабилитацию, - считает американский президент. - Надо изменить систему так, чтобы в ее центре была реабилитация. Люди в тюрьме должны учиться работать механиками, поварами, приобретать профессию".

Байден также отметил необходимость бороться с системным расизмом в США и привлекать в полицию больше афроамериканцев и испаноязычных граждан.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские применили удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании правоохранителей были уволены, им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. В свете произошедшего многие правозащитные организации выступили за сокращение финансирования полиции в стране, наиболее радикальные - даже за ее расформирование.