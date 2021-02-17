Байден рассказал, что говорил со всеми ныне живыми экс-президентами США, кроме одного

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден провел телефонные разговоры со всеми своими ныне здравствующими предшественниками, за исключением одного из них. Об этом он рассказал, выступая во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

В ходе мероприятия Байден ответил утвердительно на вопрос о звонках бывшим президентам США, и добавил, что "все они, кроме одного, поднимали трубку или звонили мне". Действующий глава Белого дома отказался раскрывать имена тех, с кем именно из своих предшественников он провел беседы, сославшись на личный формат разговоров.

В настоящее время ныне здравствуют пять бывших президентов США: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп.