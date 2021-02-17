Байден заявил, что нарушения прав человека будут иметь последствия для Китая

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Китаю следует ожидать последствий на фоне ситуации с предполагаемыми нарушениями прав человека. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

Ведущий поинтересовался у американского лидера, обсуждал ли он в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Байден ответил на этот вопрос утвердительно, однако подчеркнул, что не планирует публично выступать с осуждением ситуации в Гонконге, СУАР и на Тайване.

"Я планирую открыто дать понять, что мы намерены продолжать отстаивать права человека в ООН и в других организациях, которые имеют влияние на их [Китая] поведение", - подчеркнул Байден. "Для Китая будут последствия, и [Си Цзиньпин] знает это", - указал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

"Китай усердно старается стать мировым лидером. Для того, чтобы удостоиться этого звания, чтобы они смогли это сделать, им необходимо заручиться доверием других стран, - продолжил Байден. - До тех пор, пока они участвуют в деятельности, нарушающей базовые права человека, им трудно будет достичь этого".

В минувшую среду Байден в своем первом на посту президента США телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире. Кроме того, Байден "выразил обеспокоенность" в связи с ситуацией в Гонконге, СУАР и на Тайване. Председатель КНР, согласно информации Центрального телевидения Китая, заявил, что конфронтация между двумя странами является катастрофой как для них, так и для всего мира.