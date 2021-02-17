Суд в США разрешил россиянке Осиповой временно не добиваться приезда детей из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Американский суд во вторник частично удовлетворил ходатайство россиянки Богданы Осиповой и разрешил ей временно не добиваться приезда ее детей из РФ в США. Об этом свидетельствует постановление, поступившее в электронную базу данных апелляционного суда десятого округа в США.

Согласно документу, Осиповой разрешили "до последующего постановления суда" не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий ее освобождения, которые 8 января были установлены федеральным судом в штате Канзас. Первый из двух пунктов сформулирован следующим образом: "Вам следует вернуть детей в США, если это в ваших силах, и в полной мере содействовать возвращению детей в США". Согласно второму пункту, Осипова должна представить суду доказательства того, что она в течение 45 дней после вынесения вердикта "предприняла добросовестные попытки" для возвращения детей в США.

Апелляционный суд предписал стороне обвинения дать свой ответ 26 февраля. Защита может представить новые аргументы до 3 марта.

Осипова направила в суд соответствующее прошение во вторник. Она попросила суд "приостановить действие условий" ее освобождения, которые были установлены федеральным судом в штате Канзас. Россиянка констатировала, что выполнить данные требования она не может, а отведенный на это срок истекает 22 февраля.

Повторный приговор

Федеральный окружной суд в Канзасе в июне 2019 года приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения. Это произошло после того, как Осипову признали виновной в похищении ее ребенка и по двум пунктам статьи о вымогательстве. В январе текущего года судья Эрик Мелгрен вынес повторный приговор. Согласно постановлению, россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США. Кроме того, согласно постановлению, Осипова в течение года будет находиться в США под надзором властей и не сможет покинуть страну.

Мелгрен был обязан вынести повторный приговор по решению апелляционного суда, о котором было объявлено в августе 2020 года. После пересмотра дела Осиповой апелляционным судом ей инкриминировалось только похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. Осипова на слушаниях в федеральном суде перед вынесением нового приговора 8 января заявила, что не имеет "ни физической, ни юридической возможности вернуть детей в США".

Адвокаты Осиповой еще в январе текущего года оспорили ту часть вердикта федерального суда в Канзасе, которая касается условий ее освобождения. В поданном во вторник ходатайстве они также добивались того, чтобы до завершения нового рассмотрения дела в апелляционном суде ее не обвинили в нарушении условий освобождения, что может грозить для нее повторным тюремным заключением. В качестве альтернативы защитники предложили полностью отменить те условия освобождения их клиентки, которые касаются попыток вернуть ее детей из РФ в США.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с ее бывшим мужем - американцем Брайаном Мобли. Дети проживают в России. Судом РФ вывоз ее детей за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.