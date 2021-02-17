СМИ: депутат от правящей в Японии партии подает в отставку за нарушение правил ЧС

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаки Сурасука будет вынужден с позором подать в отставку после того, как его заметили поздно вечером в фешенебельном клубе, несмотря на ограничения, связанные с режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса. Он также не станет баллотироваться на следующих парламентских выборах, сообщило в среду информационное агентство Kyodo .

По данным одного из массовых еженедельников, 10 февраля депутат с дамой заехал в половину девятого вечера в клуб, где и находился до десяти часов. В рамках режима ЧС правительство Японии требует от ресторанов и баров закрываться в 20:00 и прекращать подачу спиртного за час до этого. За нарушение такого правила предприятие общепита теперь могут наказать штрафом до 300 тыс. иен (более $2,8 тыс.). Однако 10 февраля это положение еще не действовало, однако рестораны и бары призывали соблюдать его добровольно. Попавшийся на посещении клуба депутат голосовал за введение штрафа в парламенте вместе с другими членами правящей партии.

В начале февраля за такие же нарушения ряды ЛДП были вынуждены покинуть трое депутатов парламента. Депутат от входящей в правящую коалицию центристской партии "Комэйто" был вынужден уйти из парламента после того, как его тоже заметили за выпивкой в клубе поздно вечером.

Режим ЧС действует в Токио и девяти других префектурах, где проживает в общей сложности около 70 млн человек. Он будет сохраняться до 7 марта. Помимо ограничений на работу ресторанов жителей в этот период просят без особой необходимости не покидать дома.