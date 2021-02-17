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Педерсен и Лаврентьев рассчитывают, что следующие переговоры по Сирии пройдут в Казахстане

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии и специальный представитель президента РФ по Сирии дали высокую оценку астанинскому процессу

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на встрече в Сочи на переговорах с послом по особым поручениям МИД Казахстана Талгатом Калиевым выразили надежду, что следующая встреча в астанинском формате пройдет в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в среду.

"Состоялись встречи казахстанского дипломата с главами делегаций, прибывших на встречу. В ходе бесед специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев дали высокую оценку астанинскому процессу и выразили надежду на то, что следующая встреча пройдет в городе Нур-Султане", - говорится в сообщении.

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