Педерсен и Лаврентьев рассчитывают, что следующие переговоры по Сирии пройдут в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на встрече в Сочи на переговорах с послом по особым поручениям МИД Казахстана Талгатом Калиевым выразили надежду, что следующая встреча в астанинском формате пройдет в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в среду.

"Состоялись встречи казахстанского дипломата с главами делегаций, прибывших на встречу. В ходе бесед специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев дали высокую оценку астанинскому процессу и выразили надежду на то, что следующая встреча пройдет в городе Нур-Султане", - говорится в сообщении.