Япония и США договорились продлить условия содержания американских военных баз на год

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Правительства Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до 31 марта 2022 года (окончание следующего финансового года в Японии). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду японским министерством иностранных дел.

"Правительства Японии и США договорились продлить нынешние условия распределения расходов на один финансовый год, - подчеркивается в сообщении. - Стороны также условились продолжить переговоры по распределению расходов на дальнейший период".

Как сообщил в среду на пресс-конференции министр обороны Японии Нобуо Киси, "расходы, которые понесет японская сторона в 2021 финансовом году, составят 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд)".

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщил, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Экс-президент США Дональд Трамп, как говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если та откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.