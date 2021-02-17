В Раде заявили о возможной отставке главы Минздрава из-за срыва вакцинации на Украине

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова будет инициирован в Раде, если до конца недели на Украине не начнется вакцинация от коронавируса. Об этом заявил в среду депутат фракции "Слуга народа" и председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной раде Даниил Гетманцев.

"Минздрав не уложился в сроки начала вакцинации, которые были озвучены [15 февраля]. С другой стороны, у нас уже есть заявление министра здравоохранения, что до конца недели вакцинация начнется. Есть некоторые технические препятствия, но так или иначе вакцинация начнется, хоть и с опозданием. Если не начнется до конца недели, то снимем министра", - сказал он журналистам в кулуарах украинского парламента.

В случае срыва вакцинации, по словам депутата, Рада будет вынуждена "заменить действующего министра на такого человека, который будет выполнять свои обязательства".

Ранее в Минздраве Украины сообщили, что вакцинация в стране начнется 15 февраля, однако пока этого не произошло. Позже министр заявил, что ее начало ожидается до конца текущей недели.

Власти Украины отказались от российских вакцин от коронавируса и ведут переговоры о закупках с другими производителями. В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель. Ожидаются также поставки вакцин в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и 12 млн доз препаратов компаний AstraZeneca и Novavax.

Накануне стало известно о подаче компаниями Pfizer и AstraZeneca документов на регистрацию вакцины на Украине.