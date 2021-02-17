Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с Россией. Об этом он заявил в среду в ходе своего программного выступления в Сенате (верхняя палата парламента) перед голосованием о доверии его правительству.

"Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека", - сказал Драги. "С озабоченностью следим за ростом напряженности в Азии вокруг Китая", - добавил Драги.

Он отметил, что международные отношения его правительства будут выстраиваться на "убежденной приверженности европейскому и трансатлантическому альянсам".

При этом Драги отметил важность двусторонних и многосторонних отношений. "Для Италии важно укреплять стратегические отношения с Францией и Германией, а также со странами, с которыми у нас общие интересы в Средиземноморье, в том числе проблемные вопросы в области экологии и миграции. Это Испания, Греция, Мальта и Кипр", - добавил премьер. "Мы также будем способствовать более тесному диалогу между ЕС и Турцией, нашим партнером и союзником по НАТО", - указал Драги.