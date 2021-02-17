Россия, Турция и Иран сделали совместное заявление по Сирии

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. РФ, Турция и Иран договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации террористов запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусры" в Сирии.

"Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. <...> Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) или ИГИЛ и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Стороны отметили и осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, что приводит к жертвам среди мирных жителей. Кроме этого, РФ, Турция и Иран подчеркнули необходимость полного выполнения всех соглашений по сирийскому Идлибу. "Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - указывается в тексте.

Три страны также высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением активности запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и других связанных с ней организаций, которые "угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами".

Идлиб является единственным регионом Сирии, большую часть которого контролируют вооруженные формирования сирийской оппозиции и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие.

Территориальная целостность

Россия, Турция, Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.

"Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению", - говорится в документе.

Россия, Турция, Иран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Нападения Израиля в Сирии

Россия, Иран и Турция также осудили продолжающиеся военные нападения израильской армии на территории Сирии.

"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в заявлении.

23 января МИД Сирии направил послание в Совбез ООН, в котором указывалось, что ВВС Израиля в прошлом году свыше 50 раз совершали атаки на Сирию.

Сирийская нефть

Москва, Анкара и Тегеран осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи сирийской нефти.

"[Стороны] вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

Также участники встречи обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что "достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны". "[Стороны] отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".

В этой связи Россия, Иран и Турция заявили об обеспокоенности относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения.

Конституционный комитет Сирии

РФ, Турция и Иран высказались против иностранного вмешательства в работу Конституционного комитета Сирии и навязывания извне сроков завершения его работы.

"Представители Ирана, РФ и Турции как стран - гарантов астанинского формата <...> высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Страны - гаранты астанинского формата подробно обсудили пятое заседание Конституционного комитета, состоявшееся в Женеве 25-29 января. РФ, Иран и Турция подчеркнули важную роль Комитета и выразили решимость поддерживать его работу, постоянно взаимодействуя с сирийскими сторонами, участниками Конституционного комитета и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "[Стороны] подчеркнули важность соблюдения круга полномочий и основных правил процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности", - указывается в документе.

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Этот орган призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

Следующая встреча

Следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 2021 года.

"Решили провести 16-ю международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане в середине 2021 года", - указывается в заявлении, текст которого зачитал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В документе указывается, что представители Ирана и Турции "выразили искреннюю признательность российским властям за проведение 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате в Сочи".

Вакцинации населения Сирии

Всемирной организации здравоохранения следует уделить приоритетное внимание вакцинации населения Сирии, в том числе в рамках инициативы COVAX, говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции.

"Отметили заявления генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека в этой связи. Призвали организации системы ООН, в особенности ВОЗ, в том числе в рамках инициативы COVAX, уделить приоритетное внимание вакцинации населения на территории Сирии", - говорится в документе.

Стороны выразили серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, которая осложняет работу системы здравоохранения арабской республики, социально-экономическую и гуманитарную обстановку в стране. "Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международного гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса", - подчеркивается в заявлении.

Страны астанинского формата подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. "В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - отмечается в документе.

Отдельно стороны подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.

Рабочая группа по заложникам

Страны - гаранты астанинского процесса выразили намерение расширять сотрудничество в рамках рабочей группы по освобождению задержанных лиц и заложников в Сирии.

"Подтвердили решимость наращивать и расширять сотрудничество в рамках рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - зачитал текст заявления специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

15-я международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 16-17 февраля в Сочи. Предыдущая встреча в данном формате состоялась в декабре 2019 года в Нур-Султане.