НАТО считает важным диалог с Россией, несмотря на разногласия

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. НАТО считает важным поддержание диалога с Россией, несмотря на все разногласия, и приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью германской газете Suddeutsche Zeitung.

"Несмотря на все разногласия, диалог с Россией важен", - заявил Столтенберг. "Я приветствую продление СНВ-3", - отметил он, призвав подключить к соглашению в будущем больше государств и оговорить применение других боевых систем. "Китай все больше инвестирует в новые способности и в связи с этим должен участвовать в будущих соглашениях по разоружению", - подчеркнул генсек НАТО.

"Мы должны быть в состоянии управлять сложными отношениями даже в том случае, если мы не верим в улучшение отношений с Москвой", - сказал он. По мнению генсека НАТО, важно говорить с РФ о минимизации рисков и транспарентности и не допустить новой гонки вооружений.

При этом он выступил с утверждением, что для Североатлантического альянса "диалог с Россией должен основываться на силе". Столтенберг полагает, что НАТО нуждается в укреплении мер по обороне и сдерживанию РФ, но одновременно делать ставку и на диалог.

Кроме того, Столтенберг в очередной раз заявил, будто Россия ведет "все более агрессивную" политику. "Мы не должны быть наивными касательно намерений России", - утверждал он, не уточнив, что именно имеет в виду под этими намерениями.