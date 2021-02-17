В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не производится в странах Евросоюза, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы "инспекции предприятий по его производству". Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок. Поскольку, как мы уже выяснили на опыте (имеется в виду крупная недопоставка в ЕС западных вакцин из-за слабых производственных мощностей - прим. ТАСС), один из ключевых моментов - это стабильный и высококачественный процесс производства", - заявила она, особенно подчеркнув, что российский производитель "еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС".