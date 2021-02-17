{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что российский производитель "еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не производится в странах Евросоюза, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы "инспекции предприятий по его производству". Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок. Поскольку, как мы уже выяснили на опыте (имеется в виду крупная недопоставка в ЕС западных вакцин из-за слабых производственных мощностей - прим. ТАСС), один из ключевых моментов - это стабильный и высококачественный процесс производства", - заявила она, особенно подчеркнув, что российский производитель "еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС".

Теги
БельгияРоссияПандемия COVID-19
Киев сообщил о разоблачении хакеров, которые нанесли компаниям Запада ущерб на $80 млн
Группа хакеров с помощью вредоносного программного обеспечения похитила конфиденциальные данные около 150 компаний США и стран Европы, отметили в офисе генерального прокурора Украины
Читать полностью