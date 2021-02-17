ЕСПЧ просит Россию в качестве обеспечительной меры немедленно освободить Навального

МОСКВА, 17 февраля /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге требует от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом ТАСС заявила адвокат блогера Ольга Михайлова.

"ЕСПЧ принял решение по моему обращению, которое я подала еще 20 января. Оно связано с незаконным, на наш взгляд, задержанием Навального. Страсбургский суд принял решение на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ освободить Навального. Согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального", - сказала Михайлова.