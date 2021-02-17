Киев сообщил о разоблачении хакеров, которые нанесли компаниям Запада ущерб на $80 млн

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Группа хакеров с Украины с помощью вредоносного программного обеспечения похитила конфиденциальные данные около 150 компаний США и стран Европы, в результате те понесли убытки на $80 млн. О разоблачении киберпреступников в среду сообщил офис генерального прокурора Украины на своем сайте.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1 киберспециалистами СБУ (Служба безопасности Украины) в координации с представителями правоохранительных органов США и Франции проведена масштабная спецоперация по разоблачению группы хакеров, которые осуществляли массовые вмешательства в работу серверов компаний европейских стран и США и требовали деньги за украденную информацию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа украинских хакеров с сентября 2020 года, используя вредоносную программу по краже персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, "поразила около 150 иностранных компаний". За неразглашение похищенных конфиденциальных данных и дешифровку пораженных компьютерных сетей преступники требовали деньги, в результате убытки компаний от деятельности хакеров "достигли $80 млн", уточнили в офисе генпрокурора.

В рамках досудебного расследования правоохранительные органы провели обыски в Киеве, в ходе которых изъяли компьютерное и серверное оборудование, используемое хакерами. "Участникам группы, в том числе организатору, сообщено о подозрении (предъявлено обвинение). Следственные действия продолжаются", - заключили в прокуратуре. В сообщении также указывается, что дела открыты по статьям о вымогательстве и незаконном вмешательстве в работу компьютеров.

27 января офис генпрокурора Украины сообщил о раскрытии в результате международной спецоперации деятельности группы хакеров, которая нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму около $2,5 млрд. Тогда стало известно, что киберпреступникам с Украины удалось осуществить массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных финансовых учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США. Хакеры действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.