Минздрав Бахрейна сообщил о начале вакцинации "Спутником V"

ТАСС, 17 февраля. Жители Бахрейна получили возможность привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил в среду Минздрав королевства на своей странице в Twitter.

"В рамках продолжающейся в стране прививочной кампании Бахрейн начинает вакцинацию от коронавируса с применением вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что число подданных королевства и пребывающих на его территории иностранцев, желающих сделать прививку от коронавируса, растет, в связи с чем власти приняли решение принимать заявки на вакцинацию в электронном виде через специальное приложение, где можно выбрать как вакцину, так и медицинское учреждение.

В ноябре прошлого года власти Бахрейна разрешили применение на территории страны препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. Позже в королевстве было разрешено использование вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарата британско-шведской компании AstraZeneca. 10 февраля разрешение на применение в Бахрейне получила российская вакцина "Спутник V".

Согласно последним данным бахрейнского Минздрава, за весь период с начала пандемии в стране выявлен 114 361 случай заражения коронавирусом, 106 412 пациентов поправились, зафиксировано 410 летальных исходов. В рамках кампании по вакцинации, которая стартовала в королевстве 25 декабря, прививки от коронавируса сделали уже более 250 тыс. человек.