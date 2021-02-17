Блинкен заявил, что США намерены работать с партнерами над реформированием ВОЗ

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены работать со своими партнерами по всему миру над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также усовершенствованием ее системы предупреждения. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по мерам, предпринимаемым для борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы будем работать с партнерами по всему миру с целью укрепить и реформировать ВОЗ, оказать поддержку глобальной повестке в сфере здравоохранения, обеспечить устойчивую готовность к биологическим угрозам, создать систему предупреждения, которая позволит нам быстрее реагировать [на подобного рода ситуации] <...>", - отметил шеф американской дипломатии.

Он добавил, что США внесут в бюджет ВОЗ взносы в размере около $200 млн к концу месяца. "США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка $200 млн в рамках своих финансовых обязательств", - добавил руководитель Госдепартамента.