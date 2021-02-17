Глава Пентагона заявил, что США не намерены выводить свои войска из Европы

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США, несмотря на проведение глобального пересмотра дислокации американских войск за рубежом, не намерены выводить свои силы из Европы. Об этом министр обороны США Ллойд Остин пишет в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

"Мы осознаем, что каждая страна сталкивается со множеством проблем, когда речь заходит о расходах на безопасность. Каждый должен соотносить свои ресурсы со стратегией и национальной политикой. По распоряжению президента мы проводим глобальный обзор расположения [своих сил], который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили ранее объявленное сокращение численности войск США в Германии", - говорится в статье. При этом глава Пентагона подчеркнул, что любые решения по итогам указанного обзора вашингтонская администрация намерена принимать "при тесных консультациях" со своими союзниками и партнерами.

Статья была подготовлена в преддверии видеоконференции министров обороны НАТО. По словам Остина, во время переговоров он намерен заявить коллегам из стран альянса о необходимости "вместе консультироваться, вместе принимать решения, вместе действовать". "Мы готовы вести [за собой]", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

"Глобальные кризисы, такие как пандемия, изменение климата, экономические спады, представляют собой опасность, которая охватывает наши границы. Во многих странах внутренние раздоры, <...> а также транснациональные угрозы <...> опасны для стабильности вокруг альянса", - пишет Остин. "Между тем агрессивное <...> поведение осмелевших стратегических соперников, таких как КНР и Россия, укрепляет нашу веру в коллективную безопасность", - утверждает министр обороны США.

В начале февраля президент США Джо Байден, выступая с речью в Госдепартаменте, объявил о глобальном пересмотре дислокации американских войск за рубежом. Глава государства отметил, что на время проведения указанного обзора вашингтонская администрация "приостанавливает вывод войск из Германии". Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято предыдущей вашингтонской администрацией летом прошлого года.