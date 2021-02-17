США призвали все страны бороться с дезинформацией о вакцинах

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах. С таким заявлением выступил в среду на виртуальном заседании Совета Безопасности ООН по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией нового коронавируса, госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы также призываем все страны бороться с дезинформацией о вакцинах. Если мы не будем [этого делать], то серьезным образом поставим под угрозу свою задачу", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, он вновь высказался за то, чтобы все страны безотлагательно предоставляли друг другу и специализированным международным организациям сведения об эпидемиях. "Чтобы лучше понять обстоятельства возникновения нынешней пандемии и подготовиться к следующей, все страны должны предоставить все данные о первых днях каких бы то ни было вспышек [заболевания]. И в перспективе всем странам следует принимать участие в транспарентном <...> процессе в целях предотвращения кризисов в области здравоохранения и реагирования на таковые, чтобы мировое сообщество могло делать как можно больше как можно скорее", - убежден Блинкен.

С его точки зрения, "транспарентность, обмен информацией, предоставление доступа международным экспертам должны быть отличительными чертами общего подхода к этому по-настоящему глобальному вызову".

В заключение глава американской дипломатии предостерег против использования пандемии для посягательства на права человека. "Страны должны привлекаться к ответственности, чтобы они соблюдали свои обязательства в сфере прав человека. Никакому государству нельзя позволять использовать COVID-19 в качестве предлога для нарушения прав человека или фундаментальных свобод", - отметил Блинкен.