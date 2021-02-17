Суд Тбилиси арестовал главу партии Саакашвили по делу о штурме парламента в 2019 году

ТБИЛИСИ, 17 февраля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд санкционировал арест депутата Ники Мелии, возглавляющего оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД), основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Соответствующее решение вынесено в ходе слушаний по делу о попытке штурма грузинского парламента в июне 2019 года, сообщил в среду Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, решение вынесла судья Нино Чахнашвили. Адвокаты Мелии просили судью оставить подзащитного на свободе. Сам оппозиционный политик на суде не присутствовал - он второй день находится в центральном офисе партии, заявляя, что не подчинится решению суда. С Мелией в офисе ЕНД находятся и лидеры других оппозиционных партий. Они говорят, что не дадут полицейским арестовать его.

Накануне парламент лишил главу ЕНД депутатской неприкосновенности. С ходатайством о помещении депутата под стражу в суд обратилась Генпрокуратура. Причиной послужил отказ Мелии от выплаты залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о попытке штурма парламента в июне 2019 года.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года Тбилисский городской суд освободил его под залог в 30 тыс. лари (более $9,1 тыс.), а также обязал носить электронный браслет. Политик внес залог, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его.

После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тыс. лари. Эту сумму Мелия выплачивать уже отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В грузинском парламенте 20 и 21 июня 2019 года проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи, занял кресло спикера. Недовольная этим грузинская оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.