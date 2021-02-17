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В США заявили, что на устранение последствий масштабной кибератаки уйдет несколько месяцев

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер подчеркнула, что вашингтонская администрация работает над тем, чтобы предотвратить повторение подобных нападений

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам понадобится несколько месяцев на устранение последствий масштабной кибератаки на компьютерные системы органов власти, реакция на данное нападение тщательно изучается в Вашингтоне. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: "По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании [произошедшего]".

Курирующая вопросы кибербезопасности Нюбергер заявила, что на оценку масштабов кибератаки - выявление деталей и установление личности хакеров - также уйдет "несколько месяцев". "Мы считаем, что им [хакерам] потребовались месяцы, чтобы спланировать и реализовать эту кибератаку. Нам потребуется время, чтобы раскрыть это слой за слоем", - отметила она, добавив, что вашингтонская администрация работает над тем, чтобы предотвратить повторение подобных нападений.

Заместитель помощника указала на необходимость инвестиций в повышение уровня безопасности критически важных компьютерных сетей правительства. Она также рассказала, что президент США Джо Байден намерен подписать ряд указов по данному вопросу.

"Тщательно изучая возможные варианты ответа в будущем, мы рассматриваем в целом действия [со стороны хакеров]", - сказала Нюбергер. Она повторила позицию Вашингтона, согласно которой речь идет о якобы "не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения". При этом заместитель помощника президента отметила, что расследование в связи с кибератакой еще не завершено.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.

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