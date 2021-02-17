В США заявили, что на устранение последствий масштабной кибератаки уйдет несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам понадобится несколько месяцев на устранение последствий масштабной кибератаки на компьютерные системы органов власти, реакция на данное нападение тщательно изучается в Вашингтоне. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: "По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании [произошедшего]".

Курирующая вопросы кибербезопасности Нюбергер заявила, что на оценку масштабов кибератаки - выявление деталей и установление личности хакеров - также уйдет "несколько месяцев". "Мы считаем, что им [хакерам] потребовались месяцы, чтобы спланировать и реализовать эту кибератаку. Нам потребуется время, чтобы раскрыть это слой за слоем", - отметила она, добавив, что вашингтонская администрация работает над тем, чтобы предотвратить повторение подобных нападений.

Заместитель помощника указала на необходимость инвестиций в повышение уровня безопасности критически важных компьютерных сетей правительства. Она также рассказала, что президент США Джо Байден намерен подписать ряд указов по данному вопросу.

"Тщательно изучая возможные варианты ответа в будущем, мы рассматриваем в целом действия [со стороны хакеров]", - сказала Нюбергер. Она повторила позицию Вашингтона, согласно которой речь идет о якобы "не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения". При этом заместитель помощника президента отметила, что расследование в связи с кибератакой еще не завершено.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.