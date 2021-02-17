В Мадриде полиция применила силу против участников протеста в поддержку осужденного рэпера

МАДРИД, 17 февраля. /ТАСС/. Акции протеста начались в среду в разных городах Испании после задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

В Мадриде акция была организована на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где собрались несколько сотен человек с требованием освободить Аселя. По данным газеты El Mundo, после того, как участники протеста стали бросать в полицейских разные предметы, правоохранители применили силу.

Акции в поддержку рэпера также начались в Барселоне и других городах страны. По данным полиции, в каталонской столице протестующие сооружают баррикады и бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Во вторник митинги против задержания исполнителя переросли в беспорядки. В Каталонии в разных населенных пунктах манифестанты сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицейских различные предметы. В результате правоохранители применили силу. В ходе акций задержали 15 участников беспорядков, пострадали более 30 человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.