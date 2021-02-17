Мадуро заявил, что военные Венесуэлы готовы к защите страны в случае агрессии Колумбии

БОГОТА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военнослужащие готовы защищать суверенитет страны в случае агрессии со стороны Колумбии.

"Я сказал Национальным вооруженным силам Боливарианской Республики, чтобы они решительно реагировали на безрассудные заявления [президента Колумбии] Ивана Дуке в отношении Венесуэлы. Необходимо <...> очистить стволы наших винтовок, чтобы ответить ему, если он осмелится нарушить суверенитет Венесуэлы", - заявил Мадуро в среду во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер призвал своего колумбийского коллегу "не сходить с ума". "Знайте свои границы и уважайте Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.