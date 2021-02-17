Генерал армии США заявил о тесном сотрудничестве с Европой для соперничества с Россией

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках соперничества с Россией тесно сотрудничают с союзниками в Европе и намерены развивать свой потенциал в Арктике. Об этом заявил в среду начальник штаба Сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл, выступая в ходе видеосеминара консервативного фонда "Наследие".

"У нас очень крепкие отношения между военными в рамках НАТО. Если взглянуть на будущее, то этот курс может оказаться значительно важнее, чем ранее, - сказал он. - Мы также обдумываем [как задействовать] многосферную оперативную группу (MDTF)". "Мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками в Европе, в восточной части - с Польшей, Румынией, - отметил генерал. - Это необходимо, потому что происходит крупное соперничество в Европе и с Россией".

Говоря о противостоянии в Арктике, Макконвилл отметил важность региона и необходимость наращивания американских возможностей там. "Мы признаем важность региона. Мы соперничаем [с Россией], - сказал он. - У нас есть подразделение на Аляске, но оно не обладает такими возможностями, как бы нам хотелось. Оно должно быть более операционным, а не административным".

Россия неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции.